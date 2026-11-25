Alvino: “Il Napoli risorge quando tutti lo davano per morto! Resta un solo ostacolo”

Carlo Alvino celebra la prestazione del Napoli contro il Manchester City ed esalta i meriti di Allegri.

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato il pareggio del Napoli sul campo del Manchester City, esaltando la reazione della squadra azzurra: “Pareggio e prestazione, tanta roba stasera per un coraggiosissimo Napoli, che risorge proprio quando tutti lo davano per morto. Merito di Allegri e di un rinnovato spirito di gruppo. I segnali visti dopo il Torino avevano già lasciato sensazioni molto positive, confermando la compattezza del gruppo”.

Alvino: “Solo la sfortuna ha impedito una storica vittoria”

“Nonostante l’emergenza infortuni non accenni a placarsi, servivano determinazione e cattiveria agonistica: Allegri le ha chieste e la squadra ha risposto presente. L’unico ostacolo resta una sfortuna persistente, che ha impedito di centrare una storica vittoria in Inghilterra. Un rimpianto da tenere a mente, ma ora bisogna voltare pagina e pensare subito al Sassuolo: serve recuperare le energie, ma la squadra ha finalmente ritrovato serenità”.