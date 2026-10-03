Mele ad Allegri: "Vergara-Hojlund-De Bruyne, segnali che non puoi ignorare. Basta prudenza"

Silver Mele analizza i segnali arrivati dalle Nazionali: De Bruyne, Højlund e Vergara chiedono un Napoli più offensivo e coraggioso

Le ultime partite delle Nazionali hanno offerto diversi spunti anche in chiave Napoli, soprattutto per il rendimento di alcuni giocatori chiamati a essere protagonisti anche con il club a partire dal rientro dalla sosta. Soprattutto da Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund e Antonio Vergara, sono arrivati segnali forti sul piano tecnico, atletico e della personalità. Indicazioni che inevitabilmente riaprono anche il tema dell’identità e dell’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato il giornalista Silver Mele sul suo profilo Facebook:

"Le Nazionali hanno restituito ad Allegri tre messaggi che il Napoli non può ignorare. De Bruyne è ancora De Bruyne. Højlund è molto più di un centravanti da aspettare. Vergara è già pronto a prendersi il campo. Kevin ha giocato da padrone tra i Diavoli Rossi del Belgio. Gli hanno consegnato la trequarti e lui l'ha trasformata nella sua casa: pallone, invenzione, accelerazione, conclusione. Altri due gol, oltre quota 200 in carriera, e soprattutto una risposta a chi lo aveva già frettolosamente archiviato come vecchio e bollito. Lo ha detto lui stesso: questo calcio aggressivo, verticale, orientato in avanti, gli si addice di più. E allora forse il messaggio è proprio lì. Non bisogna ingabbiare De Bruyne. Bisogna liberarlo.

Poi c'è Højlund. Quel gol al Portogallo racconta molto più di una rete: controllo, strappo, forza, tecnica, lucidità. Un attaccante che quando trova campo può diventare devastante. I numeri, a 23 anni, raccontano già un giocatore capace di segnare con continuità. Il problema, forse, non è soltanto quanto segna. È quanto spesso il Napoli riesce a metterlo nelle condizioni di farlo.

E poi c'è Vergara. Parigi non è un dettaglio. Entrare in una partita così, nel momento più delicato, chiedere il pallone, puntare l'uomo, giocare senza paura e provare a cambiare la partita significa avere qualcosa che non si insegna. La fame. Quella che il Napoli ha cercato a lungo nei suoi giovani e che adesso potrebbe avere davanti agli occhi.

Tre segnali, una sola direzione. De Bruyne chiede campo. Højlund chiede profondità. Vergara chiede minuti. E tutti e tre raccontano la stessa cosa: questo Napoli ha uomini per giocare più avanti, per rischiare di più, per aggredire invece di aspettare. Adesso arriva una lunga scia: 27 giorni, 9 partite. Non ci sarà tempo per nascondersi dietro la prudenza, né per aspettare che le partite decidano da sole il proprio destino. Allegri ha i suoi moschettieri. Ora deve lasciare andare le briglie. Perché la fame non aspetta. E un Napoli così, se davvero vuole capire quanto può diventare grande, deve finalmente avere il coraggio di scoprirlo".