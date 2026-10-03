Mele ad Allegri: "Vergara-Hojlund-De Bruyne, segnali che non puoi ignorare. Basta prudenza"

Mele ad Allegri: "Vergara-Hojlund-De Bruyne, segnali che non puoi ignorare. Basta prudenza"
Oggi alle 22:30Dai social
di Davide Baratto
Silver Mele analizza i segnali arrivati dalle Nazionali: De Bruyne, Højlund e Vergara chiedono un Napoli più offensivo e coraggioso

Le ultime partite delle Nazionali hanno offerto diversi spunti anche in chiave Napoli, soprattutto per il rendimento di alcuni giocatori chiamati a essere protagonisti anche con il club a partire dal rientro dalla sosta. Soprattutto da Kevin De BruyneRasmus Højlund e Antonio Vergara, sono arrivati segnali forti sul piano tecnico, atletico e della personalità. Indicazioni che inevitabilmente riaprono anche il tema dell’identità e dell’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato il giornalista Silver Mele sul suo profilo Facebook

"Le Nazionali hanno restituito ad Allegri tre messaggi che il Napoli non può ignorare. De Bruyne è ancora De Bruyne. Højlund è molto più di un centravanti da aspettare. Vergara è già pronto a prendersi il campo. Kevin ha giocato da padrone tra i Diavoli Rossi del Belgio. Gli hanno consegnato la trequarti e lui l'ha trasformata nella sua casa: pallone, invenzione, accelerazione, conclusione. Altri due gol, oltre quota 200 in carriera, e soprattutto una risposta a chi lo aveva già frettolosamente archiviato come vecchio e bollito. Lo ha detto lui stesso: questo calcio aggressivo, verticale, orientato in avanti, gli si addice di più. E allora forse il messaggio è proprio lì. Non bisogna ingabbiare De Bruyne. Bisogna liberarlo.

Poi c'è Højlund. Quel gol al Portogallo racconta molto più di una rete: controllo, strappo, forza, tecnica, lucidità. Un attaccante che quando trova campo può diventare devastante. I numeri, a 23 anni, raccontano già un giocatore capace di segnare con continuità. Il problema, forse, non è soltanto quanto segna. È quanto spesso il Napoli riesce a metterlo nelle condizioni di farlo.

E poi c'è Vergara. Parigi non è un dettaglio. Entrare in una partita così, nel momento più delicato, chiedere il pallone, puntare l'uomo, giocare senza paura e provare a cambiare la partita significa avere qualcosa che non si insegna. La fame. Quella che il Napoli ha cercato a lungo nei suoi giovani e che adesso potrebbe avere davanti agli occhi.

Tre segnali, una sola direzione. De Bruyne chiede campo. Højlund chiede profondità. Vergara chiede minuti. E tutti e tre raccontano la stessa cosa: questo Napoli ha uomini per giocare più avanti, per rischiare di più, per aggredire invece di aspettare. Adesso arriva una lunga scia: 27 giorni, 9 partite. Non ci sarà tempo per nascondersi dietro la prudenza, né per aspettare che le partite decidano da sole il proprio destino. Allegri ha i suoi moschettieri. Ora deve lasciare andare le briglie. Perché la fame non aspetta. E un Napoli così, se davvero vuole capire quanto può diventare grande, deve finalmente avere il coraggio di scoprirlo".