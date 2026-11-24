Fiocco rosa in arrivo: dopo McTominay anche Rafa Marin diventerà papà!
Una lieta notizia in casa Napoli a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Manchester City all'Etihad Stadium. Dopo Scott McTominay, un altro calciatore della formazione di Massimiliano Allegri si prepara a diventare papà. Si tratta di Rafa Marin, che ha condiviso la propria gioia con i tifosi attraverso due storie pubblicate sul suo profilo Instagram, a ridosso del fischio d'inizio dell'importante appuntamento europeo degli azzurri.
Napoli, Rafa Marin annuncia sui social che diventerà papà
Il difensore spagnolo è stato uno dei protagonisti più positivi di questa prima parte di stagione del Napoli. L'ex Real Madrid non potrà però prendere parte alla sfida contro la squadra di Enzo Maresca a causa della squalifica rimediata nell'ultimo turno di Champions League. Una serata che resterà comunque speciale per il centrale azzurro, pronto a vivere una nuova e importante esperienza nella sua vita privata. Un altro lieto evento, dunque, nella famiglia partenopea. Di seguito lo scatto dello spagnolo pubblicato sul proprio account Instagram.
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