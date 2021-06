Due frecce per Mancini: Spinazzola e Di Lorenzo sono i velocisti dell'Europeo

E' Spinazzola il più veloce di tutti a Euro 2020 fino a questo momento, secondo le statistiche ufficiali Uefa. Un lampo a quasi 34 chilometri all’ora (33,8 per l’esattezza), punta massima condivisa con l’ungherese Négo, fin qui il risultato migliore della manifestazione. Ma anche Di Lorenzo - sottolinea il Corriere dello Sport - ha recitato la sua a destra, fermandosi a 32,6, ovvero sette gradini sotto il compagno, ma comunque nella parte alta della speciale classifica.

E’ un fatto comunque che nessuna delle 24 squadre in gara ha potuto contare su una coppia di esterni bassi così rapidi. E, tornando a Spinazzola, anche resistente, se è vero come è vero che in 180', Leo ha corso per quasi 21 chilometri (20,8), distanza massima tra i velocisti in esame. Insomma, tra le cose che funzionano alla grande di questa Nazionale, c’è senza dubbio anche la fase di spinta dal basso, utile al gioco offensivo di Mancini.