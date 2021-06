L'Italia B batte il Galles, entra anche Sirigu: Mancini utilizza tutti tranne Meret

Non solo Castrovilli, all'88esimo della sfida vinta 1-0 dall'Italia contro il Galles c'è spazio anche per Salvatore Sirigu. Il portiere dell'Italia, prendendo il posto di Donnarumma, colleziona così i suoi primi istanti sul terreno di gioco, come quasi tutti gli altri. Siamo già a venticinque calciatori utilizzati: solamente il portiere del Napoli Alex Meret, al momento, non ha totalizzato neanche un minuto nella competizione.