Allegri più vicino? Moretto: "Contatti col Milan per l'addio", poi novità sulle cifre

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Oggi alle 15:20 In primo piano di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Max Allegri al Napoli, ci siamo: manca sempre meno per l'addio e per l'ufficialità dato che sta per liberarsi dal Milan