De Bruyne vuole confronto? KK: "Anche il Napoli riflette su condizioni fisiche"

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Non è solo De Bruyne dubbioso sul futuro ora che c'è Allegri. Anche il Napoli riflette sulle sue condizioni fisiche. Fanno ancora rumore le parole su Conte

Kevin De Bruyne starebbe valutando, come aveva rivelato dal Belgio, un confronto diretto con la dirigenza del Napoli per ottenere chiarimenti sul proprio ruolo tattico con Allegri e sulle prospettive future all’interno della squadra. Tuttavia, non sarebbe affatto scontata la volontà del club di proseguire con il centrocampista belga, con alcune valutazioni interne che avrebbero aperto scenari di riflessione sul suo impiego. A riportarlo è il giornalista Valter De Maggio, intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, secondo cui la società starebbe analizzando attentamente diversi aspetti legati alla gestione fisica del giocatore. KDB dal ritiro della sua nazionale si era detto contento per l'addio di Conte.

De Bruyne e il Napoli, dialogo sul futuro tra dubbi tattici e valutazioni fisiche

Le valutazioni della società riguarderebbero soprattutto le condizioni fisiche del giocatore, considerate un elemento centrale nelle analisi tecniche. Il Napoli starebbe riflettendo sull’impatto che i recenti problemi fisici potrebbero avere sulla continuità di rendimento del centrocampista, che in passato aveva già subito un intervento chirurgico importante ai tempi del Manchester City.

Le condizioni fisiche al centro delle valutazioni del club

Una nuova operazione successiva, avvenuta durante la sua esperienza a Napoli dopo il ko con l'Inter il 25 ottobre, avrebbe inoltre inciso sulla sua fluidità di corsa rispetto agli anni migliori. Le verifiche in corso mirano dunque a stabilire se il giocatore possa garantire ancora gli standard atletici richiesti dal progetto tecnico del club. In sintesi, non è solo KDB ad avere dubbi sul futuro. Anche il Napoli vuole vederci chiaro. La permanenza del belga in azzurro dunque è tutt'altro che scontata.