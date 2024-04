Cds - La gastroenterite ferma Kvaratskhelia: c'è una sensazione in vista di Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La gastroenterite ferma Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, ieri mattina, non si è allenato. Tornerà a farlo non appena starà meglio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, la gara con l’Empoli è distante due giorni, c’è ancora tempo per recuperarlo.

La speranza del tecnico del Napoli è di ritrovarlo quanto prima per preparare insieme ai compagni la trasferta di Empoli. C’è ottimismo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.