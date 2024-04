Il campionato non è finito: senza 8° posto, turni di Coppa Italia già dal 10 agosto

Nonostante la delusione per la stagione balorda e fallimentare vissuta dal Napoli, la squadra di Francesco Calzona ha ancora qualcosa da giocarsi

Nonostante la delusione per la stagione balorda e fallimentare vissuta dal Napoli, la squadra di Francesco Calzona ha ancora qualcosa da giocarsi e che rischia di incidere, in un senso o in un altro, anche sulla prossima stagione. Non si tratta soltanto dell'ottavo posto, che porterà in Conference League, comunque fondamentale per conservare un certo ranking, tenere uno standard europeo e ricostruire una rosa lunga eventualmente dando spazio anche a seconde linee o giocatori da valorizzare.

L'ottavo posto è necessario anche per partire dagli ottavi di finale della prossima Coppa Italia. Dalla nona classifica a scendere, infatti, ci sono i turni preliminari di Coppa Italia ed in questo caso ben due match, quelli dei 32esimi e dei 16esimi di finale che in questa stagione si sono disputati rispettivamente dal 10 al 13 agosto e poi a novembre. Ovviamente impegni che cambierebbero totalmente la preparazione, tant'è che il ritiro di Castel di Sangro - che dovrebbe terminare il 10 - si chiuderebbe in anticipo di diversi giorni, come già annunciato dal sindaco Caruso.