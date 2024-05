ADL può aprire ad una clausola rescissoria nel rinnovo di Kvara: la possibile cifra

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude l'inserimento di una clausola nel nuovo possibile accordo con il georgiano.

Il presidente De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere Kvara e dunque è normale pensare che soltanto con un'offerta indecente potrebbe aprire al trasferimento della stella della squadra nella stessa estate in cui già sarà costretto a dire addio a Osimhen. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che non esclude l'inserimento di una clausola nel nuovo possibile accordo con il georgiano.

Dopo il fallimento post scudetto, sarebbe davvero troppo per i tifosi — e per De Laurentiis, ovviamente — salutare i due protagonisti principali del tricolore. Per questo, non è da escludere che sul piatto della trattativa per il rinnovo De Laurentiis possa aprire all'inserimento di una clausola rescissoria da concordare, che parta dai 100 milioni in su. Ma la base di partenza deve essere la voglia di andare avanti insieme, almeno per un'altra stagione: Khvicha a Napoli sta bene, papà Badri vota per la permanenza. Ora tocca a De Laurentiis scendere in campo e vincere questa partita.