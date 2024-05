PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Una stella che vale oro"

Apre così La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la conquista dello Scudetto abbia portato ad un esplosione del valore di diversi giocatori della rosa

"Una stella che vale oro". Apre così questa mattina La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la conquista dello Scudetto abbia portato ad un esplosione del valore di diversi giocatori della rosa, soprattutto Lautaro e Thuram.

Zirkzee - C’è anche spazio per il mercato, che ovviamente non può che riguardare uno dei talenti più pregiati in circolazione, ossia Joshua Zirkzee. La rosea in prima pagina parla di un duello tra Milan e Juventus per l’attaccante olandese, su cui però si sarebbe mossa anche l’Arsenal.

Coppe Europee - Vinicius trascina il Real con una doppietta. È 2-2 all’Allianz Arena tra Bayern e Real Madrid. Domani in programma i match di Conference: Roma e Atalanta possono regalare una finale di Europa League tutta italiana. De Rossi sfida il Leverkusen, Gasp a Marsiglia. La Fiorentina, invece, ci riprova in Conference e sfida il Bruges