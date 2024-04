Repubblica - Per Conte speranze residue, c'è Pioli in pole per la panchina

Il nuovo allenatore resta sempre la questione principale affrontata dai quotidiani

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nuovo allenatore resta sempre la questione principale affrontata dai quotidiani, con tanti nomi sul tavolo ed un cerchio che si restringe sempre più col passare dei giorni. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Repubblica, sarebbe Stefano Pioli (in uscita dal Milan) l’allenatore da considerare in pole position per guidare la ricostruzione del Napoli dopo questa annata balorda.

Scrive il quotidiano sul tema allenatore in vista della prossima stagione: “Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri era in tribuna vip per Napoli-Roma e sta lavorando per il futuro, con Pioli in pole position per la panchina, i rumors su Tedesco - commissario tecnico del Belgio - e le residue speranze di un affondo per Antonio Conte”.