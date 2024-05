Bresciani, nuovo accostamento al Napoli: "Un multiuso incredibile per la mediana"

Sull'edizione odierna di Tuttosport si esaltano le qualità di Marco Brescianini, che secondo il quotidiano torinese è obiettivo anche del Napoli

"Un multiuso incredibile il classe 2000, capace di giostrare da mezzala (il suo ruolo naturale), mediano davanti alla difesa, terzino sinistro (a Verona e in casa col Milan), falso nueve (nella trasferta sul campo del Toro due settimane fa) e trequartista". Sull'edizione odierna di Tuttosport si esaltano le qualità di Marco Brescianini, che secondo il quotidiano torinese è obiettivo anche del Napoli per il prossimo calciomercato estivo.

"Il dt del Frosinone lo ha prelevato in estate a zero dal Milan che si è tenuto il 50% sulla rivendita. Brescianini è finito nei database di diversi club importanti. A gennaio l'aveva chiesto la Juve, resta forte l'interesse di Atalanta e Bologna, senza dimenticare il Napoli, che ha iniziato a monitorarlo con attenzione negli ultimi tempi. Il destino sembra scritto verso il grande salto in estate'?