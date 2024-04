"Come se dovesse scontare la grande Bellezza di Spalletti": Gazzetta e la maledizione Napoli

Soltanto rimpianti per un 2-2 che poteva essere molto diverso.

Non è l'anno del Napoli, come se dovesse scontare con gli interessi la grande bellezza di Spalletti. Così la Gazzetta dello Sport in edicola commenti a il pareggio degli azzurri contro la Roma: "Neanche nella miglior giornata del ciclo Calzona, con Osimhen e Kvara finalmente scatenati e un gioco collettivo a tratti entusiasmante. Il Napoli sembra quello dei bei tempi: gioca, assalta, ribalta l'ingiusto svantaggio (un rigore "regalato" da Juan Jesus a Dybala) con Olivera e con un altro rigore evitabilissimo firmato Osimhen.

Una volta avanti, si illude che sia fatta, ma all'ultimo prende da Abraham il più inspiegabile di gol. Soltanto rimpianti per un 2-2 che poteva essere molto diverso. Rovescio della medaglia: a De Rossi va tutto bene, anche quando non lo merita, ma ha davvero trasformato una squadra depressa e timida in una che non si arrende mai. La versione precedente non avrebbe recuperato. Il Napoli poteva dare un bell'impulso alla sua classifica e sognare l'Europa League, invece è la Roma che si tiene stretta un punto che sa di Champions".