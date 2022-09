Ag. Lazaro: "Napoli grande club e Spalletti ottimo allenatore. Sulla partita..."

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Max Hagmayer, agente di Valentino Lazaro

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Max Hagmayer, agente di Valentino Lazaro: “Hjulmand? Ci sono tanti giocatori buoni in Austria, che giocano in ottimi club. L’Italia è uno step importante, molti di questi giocatori potrebbero giocare in questo campionato.

Ho seguito il Napoli tanto tempo, è un grandissimo club internazionale non solo in Italia. Ho seguito Spalletti, che è un ottimo allenatore con una grande leadership. Penso che il Napoli sia una delle pretendenti per lo scudetto.

Lazaro è molto felice al Torino, ha legato molto con lo spogliatoio. Guarda serenamente al suo futuro con i granata. Si trova molto bene a Torino, anche se il suo sogno è giocare la Champions League. Al momento l’importante è che giochi, poi più avanti si vedrà.

Non so dove lo vedrei meglio contro il Napoli, può giocare sia a destra che sinistra. La scelta è dell’allenatore, anche se si trova meglio a destra.

Il Torino ha iniziato molto bene la stagione, c’è grande entusiasmo. L’obiettivo è essere nelle prime dieci, per una squadra che sta cercando se stessa. Si può anche pensare di stupire, ma già entrare nelle prime dieci sarebbe un grandissimo risultato.

Penso che il Napoli ha una grande chance quest’anno, è una squadra molto forte che può restare stabile a differenza dello scorso anno. Credo e spero che il Napoli possa giocarsi le sue carte”.