Atalanta, l'AD annuncia il riscatto di De Ketelaere: costerà tanto, le cifre

Nella serata di ieri, prima della qualificazione alla finale di Coppa Italia, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi si era espresso così sul futuro di Charles De Ketelaere, attaccante arrivato la scorsa estate dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto: "Gli suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene".

Parole che non lasciano spazio a troppi fraintendimenti. L'intenzione dell'Atalanta è quella di completare l'acquisto del calciatore belga dopo gli accordi definiti col Milan qualche mese fa. In quella occasione, l'Atalanta pagò tre milioni di euro per il prestito oneroso e fissò il diritto di riscatto a 26 milioni di euro. Per il Milan, anche il 10% sull'eventuale futura rivendita.

Sarà questa una soluzione che accontenterà tutti. Anche lo stesso De Ketelaere che qualche settimana fa, interrogato sulla possibilità di restare a Bergamo, rispose così: "All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più. Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa".