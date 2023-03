Altra grana per il Milan, il mal di pancia di Kjaer: "Sono stufo di non giocare"

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Sono stanco di non giocare". E' il messaggio per il Milan che Simon Kjaer ha affidato al quotidiano danese DR. "Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni - ha aggiunto il difensore rossonero - A livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no". In campionato Kjaer non gioca da oltre un mese, mentre è andato in campo nell'andata di Champions contr il Tottenham.