Ambra contro Allegri durante X Factor: "Ho fatto 12 mesi di psicoterapia a causa sua"

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno formato per anni una delle coppie vip più curiose e seguite del panorama nazionale. La loro separazione ha fatto notizia anche in ambito calcistico e ieri sera, è tornata agli onori della cronaca. Ambra è una dei giudici di X Factor, popolare talent show in onds su Sky che tenta di lanciare i nuovi talenti della musica come in passato fatto con Francesca Michielin e i Maneskin. La conduttrice e show girl ieri è salita sul palco per partecipare a un esibizione di un cantante, Samuel, che la citava più volte nel suo brano perché letteralmente invaghito. Al termine della stessa, Ambra si è lasciata andare a un commento che sembra riguardare direttamente l'allenatore della Juventus: "Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo - ha detto pubblicamente la Angiolini - Ma oggi grazie a te, caro "Riso col Pollo" (titolo della canzone di Samuel n.d.r.), voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita". A riportarlo è il sito de La Repubblica.