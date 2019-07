Ancora un furto in casa Roma, colpito il neo acquisto Spinazzola: "Mi hanno rotto la macchina..."

Dopo la rapina subita dalla madre di Zaniolo lo scorso maggio, anche Leonardo Spinazzola è stato vittima di un furto nella capitale. Il neo terzino della Roma e il direttore sportivo Petrachi hanno raccontato l'episodio durante la conferenza stampa, come riportato da Il Corriere dello Sport: "Da quando sono arrivato nella Capitale non ho visto differenze tra la Roma e la Juventus nell'organizzazione. L’unica cosa è che hanno rotto la macchina e rubato lo zaino". È intervenuto poi lo stesso direttore sportivo giallorosso: "Si deve svegliare perché non può lasciarlo in bella vista sul sedile, non ha ancora capito come funziona qui...".