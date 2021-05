Atalanta a valanga: battuto 5-2 il Parma

Al Tardini l'Atalanta batte 5-2 il Parma nel match valido per il 35° turno di Serie A. Ospiti in vantaggio al 13' con Malinovskyi: l'ucraino batte Sepe con una conclusione da fuori area, sfruttando anche una leggera deviazione di Kurtic. Al 32' grande occasione per il raddoppio bergamasco: Zapata, disturbato da un difensore, calcia colpendo la traversa a Sepe battuto. Al 51' la squadra di Gasperini fa il 2-0: palla profonda per Pessina, che si libera della marcatura di Kurtic e batte Sepe con un tiro non troppo potente ma preciso. Al 77' arriva il tris orobico: da Hateboer a Pasalic, assist per Muriel che segna realizza il 3-0. Passa solo 1' e il Parma accorcia le distanze con Brunetta, al primo gol in Serie A. All'86' arriva il poker dell'Atalanta: Pessina in contropiede serve Pessina: tiro a botta sicura, Sepe devia sul palo ma sulla respinta è pronto Muriel per il tap-in vincente. 2' dopo altro sussulto del Parma con Sohm che fa il 4-2. Al 93' altro contropiede micidiale dei nereazzuri che con Miranchuk chiude il match definitivamente.