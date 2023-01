Atalanta, Hojlund scavalca Zapata e ora l'ex azzurro può partire: fissato il prezzo

Tre gol e un assist nelle ultime tre giornate di Serie A, il centravanti danese classe 2003 è ormai diventato il centravanti titolare della Dea

Rasmus Hojlund non è più solo il futuro dell'Atalanta. Tre gol e un assist nelle ultime tre giornate di Serie A, il centravanti danese classe 2003 è ormai diventato il centravanti titolare della Dea che in estate ha fatto un investimento importante per acquistarlo dallo Sturm Graz, ma sa che in prospettiva il bomber di Copenhagen può avere valutazione molto, molto più alta.

Hojlund ha scavalcato Duvan Zapata nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. E proprio il centravanti colombiano, dinanzi alla giusta offerta, può essere sacrificato sul mercato. La dirigenza bergamasca valuta il suo cartellino 20 milioni di euro: non è una cessione semplice, anche perché l'ex Samp è il giocatore più pagato della rosa. Ma oggi Zapata è tutt'altro che incedibile e con l'incastro giusto può andar via. Con l'Atalanta che, a quel punto, tornerebbe sul mercato per inserire in rosa un nuovo giovane attaccante come vice Hojlund. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.