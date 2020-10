Atalanta, il report del club: allenamento mattutino, lavoro a parte per Gollini

Continua a Zingonia la preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4ª giornata della Serie A Tim 2020-2021. I nerazzurri si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti: lavoro a parte per Gollini. Domani, giovedì 15 ottobre, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.