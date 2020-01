Brescia-Milan, formazioni ufficiali: Ibra con Leao, ancora panchina per Suso e Piatek

Di seguito le formazioni ufficiali di Brescia-Milan. Corini sceglie Ayé come sostituto di Balotelli al centro dell'attacco, in tandem con Torregrossa. Kjaer preferito a Musacchio al centro della difesa del Milan mentre Calhanoglu torna titolare sulla corsia sinistra di centrocampo. Panchina per Rebic, uomo partita contro l'Udinese.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disp. Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Bjarnason. All. Corini.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. A disp. Begovic, A. Donnarumma, Bonaventura, Suso, Piatek, Rebic, Musacchio, Krunic, Gabbia, Rodriguez. All. Pioli.