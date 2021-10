C'era una volta Callejon, ora i quotidiani lo criticano: "Sbaglia appoggi semplici e si perde"

C'era una volta José Maria Callejon. Un giocatore che sotto la guida di Sarri, ieri sulla panchina avversaria, è riuscito anche a segnare 14 gol in un anno quando vestiva la maglia del Napoli. Adesso quell'esterno tutto corsa e inserimenti, non esiste più e la Fiorentina soffre sulla sua fascia anche nel ko contro i biancocelesti. Per la Gazzetta "si perde molto presto" e poi aggiunge che nell'azione del gol "resta a guardare". Per Tuttosport "si limita al compitino e in pratica non si accende mai". Il Corriere dello Sport definisce la sua prestazione "anonima" mentre La Nazione sottolinea i suoi "errori negli appoggi semplici" e poi aggiunge che "sembra gli manchi lo spunto quando deve accelerare". Firenzeviola.it scrive che è colpito dalla "sindrome del passaggio all'indietro" mentre TMW conclude scrivendo: "Una prestazione deludente per lo spagnolo che non trova mai il modo per mettere in difficoltà Marusic".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

La Nazione: 5

Firenzeviola: 5,5