Cagliari-Genoa ancora ferme sullo 0-0 al 45', protagonisti i due portieri

Termina 0-0 il primo tempo di Cagliari-Genoa. Dopo la vittoria di Parma, i sardi per adesso impattano contro il Genoa che arriva viceversa dal ko in casa contro l'Atalanta. Meglio il Cagliari nella prima frazione di gara ma l'imprecisione degli attaccanti e le parate di Radu e Olsen, tengono per adesso il risultato fermo sullo 0-0.