Cagliari, Mazzarri: "Contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent'anni"

(ANSA) - CAGLIARI, 15 SET - "Sono contento di tornare in Sardegna, ci vengo da trent'anni e sono sempre stato bene". Sono le prime parole del neo allenatore del Cagliari Walter Mazzarri al suo arrivo all'aeroporto di Elmas. Attorniato dai cronisti, Mazzarri mentre lasciava l'aeroporto ha annunciato che parlerà più a lungo prima della gara con la Lazio di domenica. Per il momento si è limitato a parlare dei suoi ricordi di Cagliari: "Anche quei quattro mesi quando ero molto giovane sono stati bellissimi", ha aggiunto riferendosi alla sua breve avventura in rossoblù da giocatore nella stagione 1982-83. Ma ha militato anche nella Torres di Sassari, nel 94-95. Per il futuro si è limitato a un "poche parole, molti fatti". E poi si è infilato nell'auto messa a disposizione della società diretto al centro sportivo di Assemini: primo allenamento nel pomeriggio. (ANSA).