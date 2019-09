Clamoroso a Torino, il Lecce supera i granata di Mazzarri, esordio amaro per Verdi

Clamoroso a Torino: il Lecce vince contro i granata per 2-1 dopo una partita durata più di 100' minuti a causa di un caso Var proprio nel finale di match. Pugliesi in vantaggio con Farias nel primo tempo, raggiunto da Belotti che non sbaglia dal dischetto, e poi ancora i ragazzi di Liverani abili a tornare in vantaggio con la rete di Mancosu, bravo a sfruttare un errore di marcatura di Bonifazi dopo una gran respinta di Sirigu. Come detto, episodio dubbio Var nel finale, con Belotti agganciato in area da Rispoli. L'arbitro fa a vedere ma non concede il penalty alla squadra di Mazzarri, tra lo sconcerti dei granata. Esordio amaro, dunque, per l'ex azzurro Verdi, entrato a partita in corso e mai realmente in grado di incidere sul match.