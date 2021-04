CLASSIFICA - Juve torna terza, Inter a +10 sul Milan. Il Cagliari riapre i giochi

Terminati i match della 32ª giornata di Serie A, in attesa di Napoli-Lazio e Roma-Atalanta di domani. In testa l'Inter guadagna solo un punto sul Milan battuto in casa dal Sasuolo, i nerazzurri si fanno fermare dallo Spezia (1-1). La Juventus rimonta all'iniziale rete del Parma e, in attesa dell'Atalanta, si riporta al terzo posto. In coda il Cagliari vince ancora e torna a sperare nella salvezza, batttuta 1-0 in trasferta l'Udinese. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64*

Napoli 60*

Lazio 58**

Roma 54*

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

** due partite in meno