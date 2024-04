Dovbyk o altri due bomber per l'erede di Osimhen: l'ucraino ha un vantaggio

Cercasi erede di Osimhen per il Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Dovbyk piace, è nella fase della piena maturità

Cercasi erede di Osimhen per il Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Dovbyk piace, è nella fase della piena maturità e ha un prezzo sicuramente più accessibile rispetto a Jonathan David, il canadese del Lilla di 24 anni, e a Santiago Gimenez, il messicano di 23 anni del Feyenoord.

Un tris d’assi: 18 gol Dovbyk in campionato, dicevamo, mentre David ne ha fatti 17 in Ligue 1 e Gimenez 21 in Eredivisie. La valutazione del cartellino dell’ucraino è più contenuta: per gli altri due le richieste sono molto elevate, quasi il doppio, più o meno 50 milioni di euro.