CLASSIFICA - L'Inter allunga in testa, il Milan rischia di essere risucchiato

L'Inter vince 3-0 il derby di Milano e allunga in classifica sui cugini rossoneri, distanziati ora di quattro punti. Brutto ko per i rossoneri, al secondo stop consecutivo, il Milan ora dovrà guardarsi le spalle dalla Roma in campo del posticipo contro il Benevento. Alle 18 toccherà a Napoli e Atalanta, opportunità per entrambe o per una sola di accorciare sul secondo posto, domani sarà il turno della Juventus contro il Crotone.