Coronavirus, 'fuga' dei calciatori: 5 dell'Inter lasciano l'Italia

Gran parte dei giocatori stranieri dell'Inter hanno lasciato l'Italia per raggiungere la propria famiglia all'estero. Oltre a Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, partiti nella giornata di ieri, oggi hanno raggiunto le rispettive famiglie anche altri cinque interisti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di Romelu Lukaku, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen e Diego Godin. Tutti e cinque hanno lasciato l'Italia per volare dai propri cari, dopo che nella giornata di ieri lo stesso club meneghino aveva dato il via libera alle partenze dopo che i giocatori avevano trascorso i 15 giorni di auto-isolamento.