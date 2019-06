CR7 accusato di stupro, dagli Stati Uniti arriva un ordine di comparizione

Accusata di stupro da un'americana, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un ordine di comparizione negli Stati Uniti, stando a quanto riferito da diversi media americani tra cui TMZ Sports. Kathryn Mayorga, 35 anni, accusa il cinque volte Pallone d'Oro di violenza sessuale. I fatti risalirebbero al 13 giugno 2009, a Las Vegas.

Non solo. C'è stata qualche difficoltà - si legge - per convincere CR7 a volare a Las Vegas per comparire dinanzi alla legge, come da regolamento. La polizia di Las Vegas, però, ha inviato una richiesta alle autorità italiane a gennaio per ottenere un campione di DNA affinché le indagini possano andare avanti.