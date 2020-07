CR7 e Bernardeschi regalano il titolo a Sarri: è il 9° Scudetto di fila per la Juve

Finisce 2-0 la gara tra Juventus e Sampdoria che consegna lo scudetto ai bianconeri. Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi più pericolosi allo Stadium. La prima occasione è di Ramirez, che di testa sciupa dando il pallone in mano a Szczesny. Ancora la doria pericolosa con Quagliarella al 38', il cui tiro di prima intenzione è centrale. All'ultimo minuto del primo tempo, schema da punizione che porta al tiro Ronaldo che sigla il vantaggio bianconero.

SECONDA FRAZIONE - Nel secondo tempo è sempre la Sampdoria a rendersi pericolosa Con Ramirez e Quagliarella, ma è ancora la Juventus a segnare al 67' con Bernardeschi che sfrutta una risposta errata di Audero. All'87' Ronaldo, dal dischetto, fallisce il tris. Finisce così 2-0 per i bianconeri che si aggiudicano il nono Scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri, in carriera, da allenatore.