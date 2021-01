Da Firenze: "Disastro a Napoli, pioggia i 4 in pagelle per Igor. Male Castrovilli"

Sono davvero tanti, troppi, i calciatori della Fiorentina autori di una prestazione grigia ieri in quel di Napoli. Sfogliando le pagine dei quotidiani odierni ed analizzando le pagelle che vi si trovano, si può arrivare alla conclusione che due siano stati i peggiori in campo in assoluto, entrambi difensori: da una parte Nikola Milenkovic, dall'altra Igor. Per questioni di decimali è il brasiliano ad avere la media voto peggiore, anche se non fa troppa differenza visto che pure il 4 viola è stato autore di una prova terribile. Menzione d'onore - per così dire... - a Gaetano Castrovilli, anch'esso bersagliato da valutazioni negative dopo il 6-0.

IL PEGGIORE: IGOR

Corriere dello Sport: 4

Corriere Fiorentino: 4

La Gazzetta dello Sport: 4,5

La Nazione: 4,5

La Repubblica: 4

Tuttosport: 4,5

FirenzeViola.it: 4