Di Canio, che critica a Rabiot: "Quasi 2 metri ma sembra di 1.20 metri, che materia è?"

Nel corso della sua lunga intervista al Corriere dello Sport, Paolo Di Canio insiste sui problemi di una Juventus che reputa costruita male e con fragilità strutturali oltre che negli uomini: "Rabiot che giocatore è? Che materia è? Per la Juve cos’è? Uno di un metro e 90 che sembra uno di un metro e 20. Non fa pesare la sua fisicità, non è mezz’ala da gol, da assist e nemmeno da incursione. Arriva morbido nei contrasti. Adattato a sinistra per avere più presenza fisica. Questo conferma i problemi della Juve. Con tutti gli esterni che ha, fai giocare Rabiot adattato".