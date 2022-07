Dybala, l'Inter è bloccata: Sanchez rifiuta ogni destinazione ed ha un ingaggio da 7mln

Paulo Dybala all'Inter? Al momento la trattativa è in fase di stallo perché i nerazzurri hanno bisogno di sfoltire l'affollato reparto offensivo.

Paulo Dybala all'Inter? Al momento la trattativa è in fase di stallo perché i nerazzurri hanno bisogno di sfoltire l'affollato reparto offensivo. Oltre a Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa, ci sono anche Andrea Pinamonti, reduce da una grande stagione con la maglia dell'Empoli, e Alexis Sanchez. Il cileno, nella sua gabbia dorata da 7 milioni l'anno, continua a rifiutare ogni destinazione perché vuole solo un campionato top, mentre per Pinamonti ancora ballano diversi milioni con l'Atalanta. Numeri alla mano, scrive La Gazzetta dello Sport, per far posto a Dybala servirebbe una uscita aggiuntiva: più quella di Dzeko, che al lordo costa 11 milioni, che quella di Correa. Si dà il caso che niente si sia mosso su questi due fronti: mancano offerte, proprio come per Dybala.