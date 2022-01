Empoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Kyriakopoulos nei 3 dietro Defrel

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Sassuolo, che scenderanno in campo tra poco più di un'ora al Castellani. Nei padroni di casa Di Francesco ancora preferito a Cutrone in attacco, mentre nel Sassuolo viene ancora riproposto nel tridente d'attacco Kyriakopoulos, con Toljan preferito a Muldur. Tornano in panchina Frattesi e Scamacca, pronti a subentrare a gara in corso.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Ismajli, Viti, Marchizza; Henderson, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Mancuso, Cutrone, La Mantia, Fiamozzi, Damiani, Asllani, Tonelli, Ricci, Rizza, Pezzola.

Allenatore: Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Ayhan, Frattesi, Muldur, Mata, Aucelli, Tressoldi, Abubakar, Scamacca.

Allenatore: Dionisi