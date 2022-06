Fiorentina, rientra il caso Italiano: domani summit per il rinnovo

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con Vincenzo Italiano per il rinnovo.

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina avrebbe trovato l’accordo con Vincenzo Italiano per il rinnovo. L’allenatore per il campionato 2022-2023 dovrebbe percepire 1,7 milioni più bonus che lo porterebbero intorno ai 2 milioni. In più, avrà avuto garanzie sul progetto. Ancora da stabilire se prolungherà fino al 2024 con opzione per la stagione successiva o direttamente fino al 2025. Con tutta probabilità lo si saprà domani, perché a Firenze ci sarà un incontro tra la società, Italiano e il suo entourage per definire il contratto.