FOTO - Salernitana, l'annuncio di Gagliolo: "Negativo, pronti a partire per Napoli!"

"Finalmente negativo, pronti a partire per Napoli!", così sul suo profilo Instagram il difensore della Salernitana, Riccardo Gagliolo, ha annunciato di essersi negativizzato, ma soprattutto che la squadra è in partenza per Napoli. Evidentemente non ci sono altri positivi in squadra ed il numero è rimasto inferiore ai 9 come da protocollo. Si attendono comunicati ufficiali da parte del club granata.