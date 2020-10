Genoa-Hellas, le formazioni ufficiali: Pandev titolare, Kalinic parte dalla panchina

Genoa e Hellas Verona hanno diramato le proprie formazioni per il posticipo della quarta giornata. Sorpresa per il Grifone, che schiera Rovella a metà campo e Shomurodov in avanti. L'Hellas Verona invece ha Colley e Tameze dietro Favilli, oltre Ilic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Colley, Tameze; Favilli.

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Shomurodov.