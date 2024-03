Gazzetta annuncia: "L'Inter ha già pensato a come scaricare Acerbi se sarà squalificato”

Se dovesse arrivare il verdetto con dieci giornate di squalifica, il futuro di Francesco Acerbi all’Inter si complicherebbe parecchio

Futuro in bilico in caso di maxi-squalifica. Se dovesse arrivare il verdetto con dieci giornate di squalifica, il futuro di Francesco Acerbi all’Inter si complicherebbe parecchio: il club non ha alcune intenzione di essere in alcun modo collegato al termine «razzismo». E se stangata davvero sarà, il club ha già pensato tutte le mosse per scaricare il suo giocatore. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.