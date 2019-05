Il Bologna chiude un periodo d'oro: per la prima volta nella storia 7 vittorie di fila in casa

Con la vittoria di quessta sera contro il Napoli, il Bologna raggiunge un record storico. Per la prima volta in Serie A, il club felsineo ha vinto sette partite consecutive al Dall'Ara segnando almeno due gol in ognuna di queste.

7 - Per la prima volta in Serie A, il Bologna ha vinto sette partite consecutive al Dall'Ara segnando almeno due gol in ognuna di queste. Storia.#BolognaNapoli #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) 25 maggio 2019