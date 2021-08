Il Venezia è già in forma: 1-0 al Twente e seconda vittoria nella tournée olandese

Seconda vittoria nella tournée olandese per il Venezia, la rete di Forte schianta il Twente e regala il successo per (1-0) ai lagunari. Dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Utrecht altro esame di primo piano per il Venezia di Paolo Zanetti che batte gli olandesi. Prestazione solida del Venezia che ingrana il secondo successo di fila nella tournée olandese, questa volta riuscendo a mantenere anche la porta inviolata. La squadra di Zanetti è apparsa già in forma ed in condizione e si avvia al meglio verso la prima di campionato contro il Napoli.