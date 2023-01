Il Verona torna a vincere dopo quattro mesi: super-Lazovic schianta la Cremonese

Quasi quattro mesi dopo il Verona torna al successo, dopo una serie inquietante di 10 sconfitte consecutive e un pareggio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi quattro mesi dopo il Verona torna al successo, dopo una serie inquietante di 10 sconfitte consecutive e un pareggio. L'arrivo di Zaffaroni e del 2023 fa voltare pagina agli scaligeri, che vincono la gara da vincere a tutti i costi, contro la Cremonese, abbandonando l'ultimo posto e lasciandolo proprio ai grigiorossi. Notte da sogno per Darko Lazovic, bomber per una notte e autore di una doppietta. È un 2-0 che dà soprattutto morale e convinzione a una squadra depressa e a una tifoseria che non ha risparmiato la contestazione nei confronti del presidente Maurizio Setti, anche stasera.