Inter come Napoli e Juve: 100mila euro di voli charter per riavere Lautaro in tempo per la Lazio

Lautaro Martinez in 13 giorni viaggerà per oltre 25 mila chilometri per rispondere alla Nazionale, dove si trova in questo momento, e tornare in tempo per riprendersi la maglia da titolare dell'Inter di Inzaghi contro la Lazio. Insieme a Correa tornerà venerdì notte in tempo per unirsi alla squadra già in ritiro a Roma in vista della sfida dell'Olimpico. I nerazzurri credono fortemente nella possibilità di schierarlo, anche perché a confermarlo ci sono i dati dello staff medico, per questo hanno investito circa 100mila euro di volo charter per permettere all'attaccante di rientrare senza indugi dopo gli impegni con l'Argentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.