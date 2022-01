Inter, De Vrij sacrificio estivo: Raiola ha preannunciato un'offerta dalla Premier

In estate l'Inter potrebbe salutare Stefan de Vrij. Da tempo il nome dell'olandese è stato inserito nell'elenco dei possibili partenti e al termine della stagione l'eventualità potrebbe assumere ancora più concretezza. Il suo agente Mino Raiola, spiega la Repubblica, ha assicurato di poter portare un'offerta ai nerazzurri da 25 milioni di euro, col Tottenham di Antonio Conte che è fra le principali candidate (anche se non l'unica in Premier League).