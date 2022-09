Inter, Inzaghi smargiasso: "Dove vado io si dimezzano perdite, aumentano ricavi e arrivano trofei"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma, gonfiando il petto guardando alla propria storia

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma, gonfiando il petto guardando alla propria storia: "La società è sempre presente. Dove vado io dimezzano le perdite, aumentano i ricavi e arrivano i trofei: questa è la mia storia. Il tempo in questa sosta non è stato tantissimo perché mi sono rimasti 4 giocatori di movimento per lavorare, ma già da ieri l'analisi di Udine è stata lucida, l'allenamento mi ha confortato: ora facciamo parlare il campo. A rischio? (ride, ndr) Noi allenatori siamo sempre a rischio, abbiamo qualche punto di ritardo e stiamo cercando di lavorare più e meglio, ma io sono molto molto tranquillo perché lavoro giornalmente col mio staff e la mia squadra".