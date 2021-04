Inter, problemi finanziari irrisolti: Suning non riesce a vendere quote del club

Secondo quanto riporta Bloomberg, il fondo di private equity BC Partners avrebbe mollato la presa sulla possibile acquisizione dell'Inter. A far fare il passo indietro decisivo al fondo, scrive Bloomberg all'interno di una lunga inchiesta "la stabilità a lungo termine dei pagamenti cinesi", visto che milioni di sponsor sono arrivati con Suning e prima non si erano mai palesati (cita gli investimenti sul Centro Sportivo). Un possibile buyer del club ha spiegato che "il gruppo ha identificato in 500 milioni di euro il debito della società e che procederà solo in caso di una ristrutturazione del debito e dell'equity".

Oaktree Capital Group sarebbe in discussioni avanzate per iniettare 150 milioni di euro nelle casse del club, spiega l'inchiesta: diversi meetings sarebbero andati in scena nell'ultimo mese e il gruppo potrebbe diventare poi anche un socio di minoranza del club. Da parte delle parti interessate nessun commento ufficiale.