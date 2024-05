Italiano ha incontrato il Torino, ma il Napoli non l'ha ancora mollato: la situazione

TuttoNapoli.net

Gasperini e Conte, ma non solo. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, in pole position per la panchina del Napoli ci sarebbero il tecnico dell'Atalanta e l'ex di Juve e Inter, ma restano aperte anche altre strade: "Nel ristretto elenco c’è anche Stefano Pioli, un altro vecchio pallino di De Laurentiis in uscita dal Milan. Pioli concluderà a fine anno un lungo ciclo con traguardi importanti come lo scudetto e la semifinale di Champions League conquistata proprio ai danni del Napoli di Spalletti.

Anche Vincenzo Italiano è da tempo nel mirino di De Laurentiis. A lui aveva pensato un anno fa, prima di Garcia, salvo frenare per i rapporti con Commisso. Questa estate sarà tutto diverso. Italiano è pronto a salutare Firenze. Il tecnico lunedì ha avuto un incontro con il Torino, il Napoli resta vigile" si legge sul quotidiano.