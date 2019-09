Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: Conte rilancia Gagliardini e D'Ambrosio

Antonio Conte ha scelto la sua prima Inter formato europeo. E in attacco c’è Romelu Lukaku, il grande dubbio della vigilia. Confermata la presenza di D’Ambrosio in difesa al fianco di Skriniar e De Vrij, mentre a centrocampo Gagliardini vince il ballottaggio con Vecino. A destra c’è Candreva e non Lazaro, davanti con Lukaku l’annunciato Lautaro Martinez. Queste le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer, Traore; Masopust, Olayinka, Stanciu.